Saponara, l’arma in più targata Vincenzo Italiano

Il fantasista della Fiorentina, Riccardo Saponara è una vera e propria arma in più per Vincenzo Italiano, che ormai si porta dietro da Spezia

Durante la stagione di quest'anno, Riccardo Saponara ha risolto molte partite per la Fiorentina, sia da titolare che come subentrato. Il fantasista viola si è rivelata una vera e propria arma in più per Vincenzo Italiano. Giocatori così presenti, concreti e affidabili non è mai facile trovarli. Come ricorda Il Corriere dello Sport, il centrocampista ha tre gol e tre assist all'attivo, ma soprattutto una buona dose di sostanza, che di questi tempi non fa mai male. Per questo motivo Italiano si affida così spesso a lui, ormai con una linea di continuità che parte da Spezia lo scorso anno. La Fiorentina ha bisogno di Saponara e anche l'esterno romagnolo è stato chiaro durante l'intervista di ieri ai canali ufficiali viola: "Siamo una squadra pronta per l'Europa".