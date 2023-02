Fiorentina, serve un colpo “gobbo”: battere la Juventus e rilanciarsi

Il Tirreno si sofferma sul match di domenica tra Fiorentina e Juventus. I Viola vogliono trovare una gioia in un campionato fin qui molto triste. Battere i bianconeri può essere il colpo giusto per il morale e per rovesciare una pessima statistica. Pareggi con Empoli, Napoli e proprio Juventus nella gara d'andata al "Franchi", pareggi recenti con Monza e Lazio in questo inizio di 2023: ecco quello che ha messo insieme la Fiorentina nelle partite contro le squadre che al momento la precedono e il 2023 ha confermato la tendenza. Battere una squadra che si trova sopra in classifica. Provarci è lecito.