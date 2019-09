Fiorentina, serve più cinismo e… il gol dagli attaccanti

Oltre il 60% dei tiri totali: i giocatori offensivi della Fiorentina fin qui impiegati da Montella (tranne Pedro e Ghezzal) hanno preso la porta in 14 occasioni su 21 conclusioni, ma c’è bisogno dei gol. L’unico attaccante ad andarci è stato Boateng, al debutto contro il Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, troppo poco per una squadra che ci ha provato tanto soprattutto con Chiesa, autore di 12 tiri (sette in porta) e Ribery (tre conclusioni in porta). Adesso però, sottolinea il quotidiano, serve più cinismo da parte dei “9” viola, veri o falsi che siano, con Boateng che dovrà guidare Pedro e Vlahovic. L’anno scorso a questo punto i gol segnati erano già 8 (6 al Chievo) e Simeone ne aveva già fatti due… MA LE OPZIONI PER MONTELLA LA’ DAVANTI NON MANCANO

