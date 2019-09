Quante opzioni per Montella: l’attacco è la variabile decisiva

La Nazione si concentra sui tanti schemi che può utilizzare Vincenzo Montella. Non solo 3-5-2, ma anche 3-4-3 e 4-2-3-1. Focus, in particolare, sull’attacco. Boateng è l’unico centravanti ad aver segnato. A poche dalla fine del mercato è arrivato Pedro. Il brasiliano ha la grande occasione per confermare le sue qualità, senza dimenticare che Vlahovic è alternativa valida, senza caricarlo di pressioni eccessive, dato che adesso il paracadute c’è. Per innescare chi dei due giocherà, ci saranno Pulgar e Castrovilli che anche in un centrocampo a due interni può svolgere quel compito con disinvoltura. Sulle corsie due cursori come Lirola e Dalbert che hanno gamba e polmoni per sostenere l’attacco e aiutare in copertura, sostenendo i ‘soliti’ strappi di Chiesa e le intuizioni geniali di Ribery. La presenza di Caceres, poi, è il tassello decisivo che consente alla squadra di sostenere il peso di una architettura forse ardita, ma decisiva per il futuro della Fiorentina.

