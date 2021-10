Fiorentina senza regia, Italiano rischia l’emergenza in mezzo al campo

Per la Fiorentina c'è il rischio legato al regista a Venezia: i sudamericani si alleneranno solo domenica, Amrabat rientra nelle prossime ore

Rispetto alla prima sosta, Vincenzo Italiano avrà un giorno intero in più per preparare la trasferta di Venezia a cui la squadra viola arriva recuperando alla spicciolata i giocatori delle varie nazionali. Il problema che si apre secondo il Corriere dello Sport - Stadio è quello in mezzo al campo dove Pulgar e Torreira saranno due dei quattro sudamericani a rientrare a ridosso della gara, mentre Castrovilli è ancora out e Amrabat è stato impegnato col Marocco fino a ieri sera.

Se non è emergenza, è qualcosa di molto vicino. La sicurezza si chiama Bonaventura, che non ha saltato una partita e a maggior ragione ci sarà per la trasferta in Laguna, così come Duncan che ha rinunciato alla convocazione con il Ghana e potrebbe essere l'altra mezzala. Il rebus riguarda dunque chi giocherà in posizione di regista: lo scenario per Italiano non è troppo rassicurante, visto che ci sarà da aspettare il rientro di Torreira e Pulgar dal Sudamerica e valutare la condizione di Amrabat. L'allenamento di domenica sarà fondamentale per capire la strategia del tecnico viola, ma rispetto a Bergamo ci sarà qualche ora in più per decidere e Italiano ha già fatto vedere di non arsi condizionare dal "nome".