Attenzione all’asse col Torino: i destini di Amrabat e Belotti si incrociano?

Il capitano granata potrebbe essere la chiave in mano al Toro per arrivare al pupillo di Juric

Interessante prospettiva di mercato, quella disegnata oggi da La Nazione: il quotidiano sottolinea il buon lavoro che Italiano sta facendo sul centrocampista, di nuovo efficace e coinvolto anche se per adesso solo a gara in corso, ma si legge che l'interesse del Torino e di Juric rimane estremamente elevato. L'offerta monstre rimane poco probabile, tuttavia i granata si trovano in una situazione simile a quella dei viola, con l'attaccante che non rinnova, e allora le pretese per Belotti a pochi mesi dalla scadenza non saranno affatto esose. Potrebbe andare in scena uno scambio, il valore di Amrabat attualmente è più alto ma i margini di manovra ci sono tutti.