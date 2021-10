Fiorentina senza pace: il covid ferma Gonzalez, Italiano ridisegna l’attacco

L’esterno argentino positivo al Covid, stasera con la Lazio non ci sarà: la Fiorentina parte per Roma dopo l’ok dell’Asl

Squadra in bolla, sottoposta a ulteriori tamponi tra ieri e stamani, e partita per Roma con il via libera dell'Asl. Al posto di Nico dovrebbe rivedersi Callejon, con Saponara confermato nel tridente. In difesa Odriozola parte in vantaggio su Venuti, in mezzo Duncan è pronto a riprendersi il posto a scapito di Maleh. Lo scrive il Corriere Fiorentino.