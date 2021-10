Gonzalez positivo: oggi nuovi test. Viola più scrupolosi della regola federale

L'esclusione forzata dell'argentino riporta Callejon dal 1', insieme a Vlahovic e Saponara nel tridente. Molto più basse le possibilità di Sottil

È alta l'attesa per i risultati dei test medici che potrebbero imporre altre esclusioni. La società viola è particolarmente scrupolosa sulla questione e sottopone i giocatore al test dei tamponi prima delle partite, nonostante dallo scorso luglio, come previsto da una circolare federale, non sia più obbligatorio per i tesserati vaccinati in possesso di «certificazione verde». Lo scrive La Nazione.