Fiorentina, la difesa più prolifica tra le big: il dato che impressiona

Va bene che il miglior attacco spesso è proprio la difesa ma alla Fiorentina, questo, sta diventando davvero un vizio. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, più che soddisfacente verrebbe da dire, visto che è stato grazie a quattro gol segnati da due centrali (Quarta e Ranieri) che nelle ultime tre gare Biraghi e compagni hanno trovato i due successi "italiani" con Atalanta e Udinese e hanno ottenuto il primo punto europeo sul difficile campo del Genk. Davvero bizzarro l'andamento dei gol viola in questo avvio di stagione: il bottino delle reti messo assieme dalla squadra di Italiano (11) è addirittura sul podio dietro a quello della capolista Inter (14) e della Roma (12, nel cui computo tuttavia non può non incidere il 7-0 ottenuto sull'Empoli) e al pari di quello della Juve. Quella viola è la difesa più prolifica tra tutte le sette sorelle, ovvero le squadre che al pari di quella di Italiano sono impegnate in un torneo Uefa: solo la Roma e il Napoli stanno provando a tenere il passo dei viola con due centri a testa da parte dei difensori mentre più distaccate (a uno) restano l'Inter e il Milan (ferme a zero Lazio e Atalanta).