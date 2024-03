Fiorentina, se vuoi portare a casa qualcosa devi eliminare i soliti errori

La Fiorentina invece si è modellata sui rossoneri (Kouame e Ikonè per esempio seguivano Calabria e Florenzi a uomo) e ha aspettato come poche altre volte le si era visto fare. Eppure, nonostante un avvio tanto complesso, i viola (due volte con Belotti e una con Ikonè) son riusciti comunque a sprecare tre, enormi, opportunità. C’è voluta una mezz’oretta insomma ma alla fine anche la Fiorentina ha iniziato a giochicchiare anche se, al contrario di tante altre volte, aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 è stato un successo. Era il Milan insomma, a mangiarsi le mani. Mal di poco, per loro, visto che dopo due minuti della ripresa Loftus Cheek ha trovato il vantaggio. È stato allora che si è vista tutta la Fiorentina possibile. Nel bene (reazione e pareggio di Duncan) e nel male, con quell’incredibile prateria concessa a Leao per l’immediato 1-2. Un cazzotto in faccia, al quale i viola hanno comunque provato a ribellarsi. Prima Belotti, due volte, poi Mandragora. L’ennesima dimostrazione d’orgoglio di una squadra che però, se vuol chiudere la stagione portando a casa qualcosa, deve in un modo o nell’altro eliminare quegli errori che, anche ieri, l’hanno condannata. Lo riporta il Corriere Fiorentino.