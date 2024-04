Fiorentina-Sassuolo, Italiano verso il turnover

Il Campionato non è da mollare, e questo Vincenzo Italiano lo sa. Ma solo quattro giorni dopo la sfida col Sassuolo la Fiorentina sarà impegnata in semifinale di Conference League, perciò dopo la buona riuscita di Salerno è pronto il turnover anche in vista di Fiorentina-Sassuolo. Tra i pali potremmo rivedere Christensen, tornato dall'intervento al ginocchio sembrerebbe esser pronto a far riposare Terracciano. In difesa Parisi e Kayode sugli esterni, al centro della difesa la strada più percorribile sembra essere la coppia Milenkovic-Quarta. A centrocampo sembra certa la presenza di Arthur che, a Bergamo non ha avuto minutaggio; al suo fianco in mediana Duncan, già titolare nel turnover contro la Salernitana. Per quanto riguarda il reparto offensivo invece, dovrebbero essere presenti sulle fasce Ikoné per far riposare uno stremato Nico, e RiccardoSottil. Kouame orientato verso il ruolo di prima punta, vista l'assenza di Nzola per motivi personali e la necessità di far rifiatare Belotti. Sulla trequarti il più pronto sembra essere Beltran, ma sono da monitorare le condizioni dell'argentino. In alternativa italiano può contare su Castrovilli e Barak. Bonaventura invece sembra destinato al turno di riposo.