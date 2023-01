Fiorentina-Sassuolo, il Franchi suona carica: ecco l’obiettivo di oggi

Un Franchi incandescente. Questo è l'aggettivo che potremmo dare alla cornice del pubblico per la sfida di oggi della Fiorentina contro il Sassuolo. Come scrive La Nazione, il dato di ieri sera vedeva scritto circa 28.000 persone, con il club che ha deciso di tenere aperto i puti vendita pur essendo un giorno festivo. L'obiettivo dei viola è quello di arrotondare la cifra e raggiungere per l'ennesima volta nella stagione quota 30.000. I posti disponibili sono ancora in diversi settori, si parte dai 20 euro delle curve fino ai 150 della Tribuna Vip.