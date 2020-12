Fiorentina-Sassuolo, confronto impietoso. E De Zerbi non ha mai perso in trasferta

Da una parte il problema relativo all’attacco, dall’altra due recuperi che danno fiducia e speranza di tornare a costruire molte azioni da gol come in passato. Come scrive il Corriere Fiorentino, se Prandelli è alle prese con un grattacapo cronico, De Zerbi ritrova Caputo e Defrel dopo settimane di assenza dove i neroverdi hanno comunque trovato la forza di portare a casa dei risultati. Al Sassuolo il gol su azione manca da 300 minuti, ma fuori casa gli emiliani non hanno mai perso: nelle cinque trasferte stagionali un pareggio per 0-0 a Roma battendo Spezia, Bologna, Napoli e Verona. Anche perché – scrive il quotidiano – la difesa neroverde subisce pochi gol, è la quinta del campionato con 12 reti al passivo e stasera se la vedrà con il terzultimo attacco della Serie A. Un confronto preoccupante, visto che i viola arrivano da un novembre in bianco tra Roma, Parma, Benevento e Milan e hanno siglato l’unica rete con Milenkovic nel recupero con il Genoa. Per ricercare quella di un attaccante bisogna invece risalire Vlahovic, al Franchi nella vittoria sulla Sampdoria.

