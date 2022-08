Fiorentina, sarà festa viola al Franchi: dal pubblico la spinta per vincere

Saranno circa 28.000 i tifosi presenti quest'oggi allo stadio Franchi per Fiorentina-Cremonese. Come riportato dalla Nazione, sarà subito festa viola sugli spalti che accompagnerà questo match importante per i ragazzi di Italiano. 21.000 gli abbonamenti sottoscritti, mentre i biglietti venduti per la sfida di oggi sono circa 8.000. Insomma, grandi numeri per una grande Fiorentina pronta a stupire e iniziare vincendo.