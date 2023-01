Fiorentina-Sampdoria, le info sui biglietti per la prima di Coppa Italia

Sono in vendita i biglietti per Fiorentina-Sampdoria, partita in programma giovedì alle 18 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Nazione scrive che la partita, terza di fila in casa dopo Monza e Sassuolo in campionato, sarà trasmessa in chiaro in Tv (su Italia 1), un aspetto che di certo non aiuta l’afflusso di tifosi al Franchi.