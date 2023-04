Fiorentina-Sampdoria, la probabile formazione: occasione Jovic, torna Ranieri

Fiorentina-Sampdoria, ore 18.00. La squadra di Italiano, dopo aver ottenuto la finale di Coppa Italia, torna al Franchi per continuare la sua corsa in campionato.

Fiorentina-Sampdoria, ore 18.00. La squadra di Italiano, dopo aver ottenuto la finale di Coppa Italia, torna al Franchi per continuare la sua corsa in campionato. Di fronte trova la Sampdoria di Stankovic, squadra ormai destinata alla B ma ostica da affrontare. Italiano cambierà e non poco, ma i ballottaggi sono tanti. In porta Terracciano, con Dodò a destra e Martinez Quarta nel mezzo. Ecco Ranieri al suo fianco con a sinistra Terzic, in vantaggio su Biraghi. Amrabat torna titolare, con Castrovilli che si gioca il posto con Mandragora. Barak unico certo del posto, poi gli esterni sono pronti a variare. Nico Gonzalez a destra o Kouamè. A sinistra spazio a Sottil, ma attenzione a Saponara. Davanti tocca a Luka Jovic.