Fiorentina, per l’attacco c’è Arnautovic. La richiesta del Bologna

Servono i gol dal mercato e la Fiorentina si muoverà in questa direzione. Come scrive il Corriere dello Sport, i viola sarebbero alla ricerca di un numero 9, che sappia garantire a Italiano e a Firenze un numero cospicuo di gol in campionato. I dirigenti viola sono a lavoro per accontentare tutti e non escludono alcuna pista. L’asse con il Bologna potrebbe ripartire dall’esperienza di Marko Arnautovic (34) che era stato accostato ai viola già nella scorsa sessione invernale. Il Bologna non avrebbe intenzione di privarsene, ma se arrivasse l’offerta giusta la prospettiva cambierebbe. Quindi non è incedibile. Ha chiuso l’anno con 21 presenze in serie A e 10 gol, concentrati soprattutto nella prima parte della stagione. L’offerta che verrebbe presa in considerazione dai rossoblu parte dai 10 milioni di euro che poi permetterebbero al Bologna di andare a trovare un sostituto. Dal ritiro della Nazionale austriaca il centravanti nei giorni scorsi ha detto: «Ho ancora due anni di contratto con il Bologna e le cose vanno bene, vedremo cosa accadrà in futuro». Per la Fiorentina sarebbe un profilo gradito, sia ai dirigenti che al tecnico, ma il giocatore vorrebbe giocare in una competizione europea. Se la società viola rientrasse in Conference League (con la squalifica della Juventus) potrebbe diventare una piazza più appetibile, non solo per l'austriaco.