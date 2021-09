Fiorentina, ricordi Iakovenko? Meteora viola, ritirato a 29 anni dal calcio

La Nazione di oggi ricorda la storia di Iakovenko

La Nazione ricorda la storia di Oleksandr Iakovenko, meteora della Fiorentina definito "il primo giocatore viola con un reddito di cittadinanza, 550mila euro netti all'anno". Tanti anni a Firenze (mai realmente incluso nei vari progetti), con in mezzo qualche piccola avventura estera, in attesa di essere ceduto e poi fare nuovamente rientro. Andò a finire con un muro contro muro allenandosi "più solo di un baco conservando sempre la speranza di emergere dall'invisibilità". Nel 2013 la Fiorentina lo prese gratis facendogli firmare un contratto di tre anni, durante i quali l'esterno offensivo ha disputato solo sei spezzoni di partite. E’ diventato così, suo malgrado, il mito dell’assenza e l'artefice della popolarità della moglie, spesso fermata per chiedere autografi mentre lui, a 29 anni, ha preso la decisione di ritirarsi dal calcio giocato.