Iakovenko: “Italia troppo forte. Non avremmo avuto speranze”

Iakovenko è tornato a parlare e commenta così le prestazioni della nazionale italiana

Della serie "chi non muore si rivede", Oleksandr Iakovenko è tornato a parlare. L'ex centrocampista della Fiorentina è stato una vera e propria comparsa nel campionato italiano. Dopo una breve esperienze da allenatore, Iakovenko è diventato un agente e rappresenta il portiere dell' Ucraina Bushchan . Intervenuto a Tuttomercatoweb , ha parlato dell 'Italia e dell'esito di un possibile scontro con l' Ucraina in questi Europei.

Ecco le sue parole: "Credo che con gli azzurri sarebbe stata davvero dura. In uno scontro contro di loro non ci sarebbe speranza. Comunque siamo contenti del nostro percorso e speriamo di arrivare più in fondo possibile".