Fiorentina, rendimento flop in trasferta. Ma la Sampdoria porta bene a Vlahovic

Tuttosport si concentra sul rendimento esterno della Fiorentina, capace di conquistare solo 6 punti, frutto dell’exploit in casa della Juventus e dei pareggi contro Spezia, Parma e Torino. I viola sono costretti a non sbagliare più. Peggio finora in trasferta solo il Crotone ultimo in classifica, il che conferma i rischi che sta correndo la Fiorentina. Domenica sfiderà la Sampdoria. La formazione blucerchiata porta fortuna a Vlahovic. Contro i liguri, infatti, il serbo ha segnato tre gol: due nella vittoria di un anno per 5-1 e uno a ottobre scorso.