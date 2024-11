Fiorentina regina degli scontri diretti: nessuno ha fatto meglio di lei

Gli scontri diretti potrebbero rivelarsi determinanti per la corsa all'Europa in un campionato in cui la classifica è estremamente equilibrata. La Fiorentina, sorpresa della stagione, si trova al primo posto in questa "mini-classifica" insieme all'Atalanta, con 6 punti su 3 partite contro le prime sette squadre. I viola hanno battuto Lazio e Milan, ma l'unica sconfitta è arrivata contro l'Atalanta in una fase iniziale di crescita della squadra.