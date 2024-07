Fiorentina-Reggiana, il 3-4-3 di Palladino: occhi puntati su Kean

Questa sera la Fiorentina è attesa dalla seconda gara amichevole stabilita nella tabella di marcia del ritiro estivo. Al Viola Park arriverà la Reggiana di William Viali per un test il cui calcio d'inizio è previsto alle ore 20. Raffaele Palladino si appresta a schierare un undici sostanzialmente simile a quello della partita in famiglia contro la Primavera, con due novità: Moise Kean e Pietro Terracciano, assenti domenica pomeriggio per continuare il programma di lavoro personalizzato ma regolarmente in gruppo da martedì quando sono ripresi gli allenamenti.