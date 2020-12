Fiorentina, raddrizza la mira. Il dato dei tiri in porta spaventa, nessuno ha fatto peggio

Anche le statistiche non premiano una Fiorentina troppo brutta per essere vera. Nell’ultima giornata di campionato, la squadra di Prandelli è stata quella che ha calciato meno verso la porta avversaria con sole cinque conclusioni verso la porta del Milan. Il Genoa, prossimo avversario dei gigliati, ha fatto meglio con i 12 tentativi contro il Parma nonostante il ko. Certo, con tutto il rispetto il Milan non è il Parma, ma l’attacco della Fiorentina è comunque spuntato e serve un cambio di rotta immediato visto che senza reti diventa impossibile vincere le partite. Preoccupa anche la statistica relativa ai km percorsi, con il club toscano che è quartultimo, mentre va meglio nei dribbling con un posto a metà classifica. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

