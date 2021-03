Fiorentina quasi al completo: due recuperi in mediana col Milan

Fiorentina quasi al completo contro il Milan. Buone notizie per Prandelli, scrive La Nazione, che sottolinea come l’infermiera viola si stia svuotando. Castrovilli, non al cento per cento per la gara di Benevento, adesso sta molto meglio e si candida per una maglia da titolare contro i rossoneri, per riprendere la corsa verso gli Europei e vincere il duello con Soriano. Ed è tornato in gruppo anche Amrabat: La fitta alla schiena è passata, anche il Marocchino è a completa disposizione per domenica e proverà a scalare le nuove gerarchie di Prandelli dopo qualche incomprensione. Ancora differenziato, invece, per Biraghi (possibile un recupero ma difficile la presenza dal 1′) e Kokorin, per i quali, specie il russo, se ne riparlerà dopo la sosta, quando potrebbe essere in città anche il presidente Commisso.

Il Corriere Fiorentino non si aspetta che Prandelli cambi molto: da questa parte c’è più ottimismo su Biraghi, del quale però si evidenziano le ultime esclusioni in favore di Igor, poi infortunato, e Venuti. Di Amrabat invece si legge che è apparso nervoso nelle ultime uscite, probabilmente a causa di un rendimento al di sotto delle aspettative. Il marocchino e Castrovilli rientrano nei ballottaggi con i più continui Pulgar, Bonaventura ed Eysseric.