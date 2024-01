Fiorentina quarta oltre le assenze. E Italiano si è stancato della bellezza

Ma forse si è un po' stancato di giocare spesso grandi partite e a volte raccogliere poco, per una certa fallibilità dei suoi attaccanti ma soprattutto per errori difensivi dovuti quasi sempre a uno sbilanciamento.

Adelante, Viola, con juicio. La frase di manzoniana memoria ben si adatta alla nuova versione della Fiorentina che vola ed è quarta in classifica nonostante gli infortuni pesanti: Nico Gonzalez su tutti ma anche Dodo e negli ultimi tempi Bonaventura. Una Viola all’Italiano, più che all’italiana. Il tecnico non ha rinnegato la sua vocazione offensiva, non lo farebbe mai, giustamente. Ma forse si è un po' stancato di giocare spesso grandi partite e a volte raccogliere poco, per una certa fallibilità dei suoi attaccanti ma soprattutto per errori difensivi dovuti quasi sempre a uno sbilanciamento. Così, appunto, avanti, ma con giudizio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.