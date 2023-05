Fiorentina, quanto turnover: Italiano pronto alla rivoluzione con il Torino

Un solo allenamento ha svolto la squadra di Vincenzo Italiano, quello di ieri, per preparare la sfida ai granata. Come si legge nelle pagine del Corriere dello Sport, la sessione di allenamento è coincisa da un lato con un lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Basilea, dall'altro con una sessione tattica per chi inizierà la sfida con il Toro. Logico pensare che in virtù delle tempistiche strette tra il ritorno da Basilea e l'imminente finale di Coppa Italia di mercoledì, l'undici titolare di oggi sarà assai rimaneggiato, complice anche l'assenza di tre pedine fondamentali. All'appello mancheranno Bonaventura (squalificato per il rosso nella sfida con l'Udinese), Amrabat e Gonzalez, stremati per la sfida in Svizzera, preservati per la finale di mercoledì con l'Inter. Molti protagonisti della stagione viola, oggi pomeriggio si siederanno in panchina, a partire da Terracciano, che oggi dovrebbe lasciare spazio al giovane Cerofolini (fin qui due presenze in serie A con zero gol subiti). La linea a 4 di difesa sarà composta da Venuti e Terzic sulle fasce, con al centro Quarta e Ranieri. In mediana spazio all'ex Mandragora, con al suo fianco Duncan. In attacco, a supporto di Jovic unica punta, agiranno Saponara e Kouamè sulle fasce con Antonin Barak come centrale della trequarti.