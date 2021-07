Fiorentina, quanto è dura la salita: il via contro Mou, ultima con la Juve in casa

Le insidie del calendario della Fiorentina. Affascina il precedente del '68-'69, stagione dell'ultimo scudetto viola

Anche Il Corriere Fiorentino si concentra sul calendario di Serie A che attende la Fiorentina, trentotto tappe al termine delle quali la squadra viola spera di avere una classifica decisamente migliore rispetto alle ultime stagioni. Un calendario che, per la prima volta nella storia della serie A, sarà asimmetrico. Di sicuro, per la Fiorentina, sarà un esordio... Special. La prima giornata infatti, vedrà i viola impegnati (all’Olimpico) contro la Roma di José Mourinho. Una specie di "derby" made in Usa visto che i due club hanno entrambi proprietà americane. L’aspetto più affascinante però, riguarda il precedente del 1968-69. Anche in quel caso la Fiorentina esordì in trasferta contro i giallorossi e, come quest’anno, l’Italia aveva appena vinto l’Europeo. Quel campionato finì con il secondo scudetto viola.