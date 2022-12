Fiorentina, quanti spunti. Da Biraghi a Quarta: il dato sui giocatori viola

La Nazione riporta alcuni dati che riguardano i giocatori della Fiorentina dopo queste 15 gare di Serie A. Primo su tutti Biraghi. Il capitano viola è il giocatore di Italiano con più minuti all'attivo. 1.144 (recuperi esclusi). Seguono Terracciano con 1.080 minuti e Quarta con 1.045. Inoltre, è l’unico ad aver giocato titolare in 13 occasioni e il secondo per passaggi chiave: 38. Il classe 1992 è 10° in Serie A per distanza media percorsa: 10,957 km. Infine, Biraghi è primo per distacco nella classifica generale relativa al numero di cross effettuati: 156. Quarta è il giocatore che ha vinto più contrasti (104) e Amrabat è il più ammonito (7). Terracciano è primo in campionato per la distanza media camminata: 5,380 km.Kouamè è il secondo giocatore che subisce più falli (34) e che viene sostituto più volte (9). Mentre Saponara e Cabral sono i giocatori subentrati maggiormente (8 volte a testa). (TUTTE LE STATISTICHE LE TROVI SU NUMERICALCIO)