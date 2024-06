Fiorentina, quanti rientri: da Sabiri a Amrabat, la strategia è chiara

Partiamo da un presupposto, ribadito più volte da addetti ai lavori e critici: occupandoci dei calciatori ex Primavera che, dopo un'avventura in prestito in giro per l'Italia, torneranno al Viola Park, non possiamo parlare di giovani - i più 'piccoli' sono classe 2004, tre anni in più di Lamine Yamal tanto per intendersi. Possiamo definire l'esercito di calciatori al rientro come 'futuribili', sia in chiave Fiorentina che come possibili future plusvalenze. Ed ecco che dei ventidue calciatori che il 30 giugno 2024 saranno di rientro, escludendo i 'big' come Amrabat e Sabiri, Pradè e Palladino hanno le idee chiare: la Fiorentina dovrà fare delle scelte.