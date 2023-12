“Fiorentina, quando il migliore in campo è il portiere c’è qualcosa che non va”

Fiorentina bella e vincente. Anzi no, solo vincente. In casa viola, nonostante il passaggio agli ottavi di Conference League e un’ottima classifica in Serie A, c’è un campanello d’allarme di cui tenere conto. Che paradossalmente sono le ottime prestazioni tra i pali di Pietro Terracciano e Oliver Christensen. Si dice che quando il migliore in campo è il portiere, c’è qualcosa che non va, anche se, in passato, Inter e Juventus, per fare un esempio, hanno vinto scudetti grazie ai vari Sarti, Handanovic, Zoff e Buffon. Prendendo in analisi le ultime partite, la squadra di Italiano ha fatto fatica nel portare a casa i risultati. Nella gara col Verona Terracciano, dopo un avvio sbagliato, si è vestito da Superman, compiendo miracoli su miracoli. Sulla vittoria ci sono soprattutto i suoi guantoni. Una bella rivincita per il portiere campano, spesso finito nel mirino delle critiche. Guardando indietro, lo stesso registro di partita si è visto anche col Parma in Coppa Italia. In quel caso, a prendersi il ruolo da protagonista, è stato Christensen. Lo ricorda la Nazione.