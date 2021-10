Fiorentina, prosegue la programmazione. A gennaio pronto un doppio colpo: i nomi

Ecco come la Fiorentina interverrà nel mercato di gennaio

Lo stesso quotidiano stila una piccola lista dei nomi più caldi in vista di questa possibile doppia operazione. Da Belotti del Torino a Berardi del Sassuolo, passando ancora da casa Sassuolo per Scamacca, la Fiorentina per l’ok a colpi del genere dovrà stanziare una cifra che oscilla fra i 35 milioni (per Berardi) e i 18 (per Scamacca). Ci sono poi altre soluzioni, come quella che porta a Borja Mayoral della Roma. Soluzione, questa, che rappresenta sì un’occasione migliore in chiave finanziaria (si potrebbe lavorare anche al prestito oneroso con diritto di riscatto), ma allo stesso tempo potrebbe non essere la migliore per chiudere definitivamente la questione attacco. Insomma, l’ingaggio di Borja Mayoral sarà mirato sopratutto nel caso si decidesse di non far partire Vlahovic a gennaio. In altro caso, la Fiorentina potrebbe puntare con maggiore decisione su altre piste.