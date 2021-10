Prova del nove: tutti gli occhi puntati su Vlahovic. Tifosi divisi tra due concetti

A Venezia la Fiorentina cerca pesanti, ma inevitabilmente tutti i riflettori saranno sull'attaccante serbo

A parole Dusan viene definito motivatissimo, anche se, scrive il quotidiano, sono filtrate indiscrezioni su alcuni momenti di sconforto in vista di una situazione ambientale che si preannuncia molto complicata. Italiano ha fatto riferimento alla serenità necessaria per puntellare il buon inizio di stagione, perché a margine del caso Vlahovic ci sarebbe anche una classifica interessante da migliorare. La partita contro il Venezia sarà impegnativa sul piano fisico, la squadra di Zanetti è in crescita e nelle ultime due uscite ha raccolto due pareggi (contro Cagliari e Torino): segni di vitalità e giocatori svelti a ripartire in contropiede, la specialità della ditta. Perciò la Fiorentina dovrà mostrare progressi, in particolare per quanto riguarda la gestione dei 90’: servirà dosare al meglio le energie.