Fiorentina pronta a pianificare il futuro: Sarri il candidato più forte

Potrebbe essere Cesare Prandelli il successore di Beppe Iachini. La figura del traghettatore – scrive La Nazione – non piace alla Fiorentina. Difficile immaginare eventuali sorprese clamorose (esclusa appunto la posizione di Prandelli) nelle ore che accompagneranno la squadra viola alla ripresa degli allenamenti e quindi le ipotesi circolate (con forza) un paio di settimane fa sono da archiviare.

Mazzarri o Ballardini sono stati scavalcati da quella che – in attesa del ritorno sulla scena dell’ex viola – sarebbe stata la soluzione interna. In Fiorentina si era provato a riparlare di Montella (che ha in tasca un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno), poi, per una mattinata, esattamente lunedì scorso, si era pensato di prendere in considerazione una promozione (a termine) di Aquilani dalla panchina della Primavera alla prima squadra.

La Fiorentina avrebbe potuto dare la squadra al Principino con l’intenzione di mettere nel mirino un allenatore con prospettive esseziali per il futuro. E il discorso ha portato dritto a Maurizio Sarri, tuttavia ancora sotto contratto con la Juventus. La chiave della mossa Prandelli acquista così un significato importante proprio in prospettiva, visto che la Fiorentina potrebbe davvero continuare a rimanere nella scia di Sarri e mettere sul piatto del tecnico la programmazione che riguarda le prossime stagioni. Sarri, certo, ma non solo lui. La scena in questione potrebbe riguardare Spalletti, oppure un allenatore al momento rimasto nell’ombra