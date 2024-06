Fiorentina, problema Beltran: potrebbe non esserci all’avvio della Serie A

La Fiorentina ha sì esultato alla convocazione di Lucas Beltran per le Olimpiadi, ma rimane il problema della Serie A. L'argentino potrebbe non esserci

Motivato e stimolato, l’attaccante argentino ha come voluto dare subito ragione a Pradè segnando due gol nel 4-0 con cui la Under 23 “albiceleste” ha battuto il Paraguay sabato a Buenos Aires sulla strada che porta alle Olimpiadi. Doppietta d’autore, firmata in poco più di mezz’ora nel primo tempo, con due intuizioni da centravanti vero che non perdona se ha il pallone giusto in mezzo all’area avversaria. Così è stato e così ha fatto Beltran, e poco importa si trattasse di un’amichevole senza punti o trofei in palio: i gol pesano sempre, a maggior ragione se uno indossa la maglia della propria Nazionale.