Fiorentina, priorità alla Conference: obiettivo primo posto. Le combinazioni

Italiano già in estate era convinto che sarebbe stato più semplice provare l’impresa in Conference League che non ripetersi in campionato

Redazione VN

A Firenze sull’argomento Conference ci sono due fazioni, quelli che “sarà bene uscire alla svelta o in campionato rischieremo grosso” e quelli che, invece, son convinti che sia la strada da percorrere con sempre maggior determinazione per provare a salvare la stagione. È, come sempre, questione di punti di vista. Di certo c’è che Vincenzo Italiano, la sua scelta, l’ha già fatta. Convinto, fin da quest’estate, che sarebbe stato più semplice provare l’impresa in Conference League che non ripetersi in campionato. E ora la Fiorentina si presenta all’appuntamento con le ultime due giornate con la qualificazione (quasi) in tasca e con una piccola possibilità di agguantare quel primo posto che vorrebbe dire accesso diretto agli ottavi di finale. Difficile, ma non impossibile.

Fiorentina al primo posto se... — Il regolamento infatti parla chiaro: in caso di arrivo a pari punti tra due squadre contano, nell’ordine, punti nei faccia a faccia (e in questo caso il conto sarebbe pari), differenza reti negli scontri diretti, gol segnati negli scontri diretti e, infine, differenza reti generale. In caso di successo con tre gol di differenza quindi tutto si deciderebbe all’ultima giornata, con Fiorentina e Basaksehir pari in tutto e impegnate rispettivamente sul campo del Riga i viola, e in casa contro gli Hearts Okaka e soci. Se invece la banda di Italiano domani riuscisse a vincere con quattro gol di scarto, si presenterebbe agli ultimi 90’ col destino nelle proprie mani.