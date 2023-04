Fiorentina Primavera: oggi la finalissima di Coppa Italia, a caccia del record

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani vuole confermarsi regina della Coppa Italia, ma dovrà tentare di superare la Roma nell'ultimo atto della competizione per confermarsi nel torneo. Il Corriere dello Sport scrive oggi sulle sue pagine dell’appuntamento con la finalissima di stasera, fissato per le 20.30 sul neutro di Salerno (diretta testuale su Violanews). L’Arechi, infatti ospiterà l'ultimo atto della manifestazione tra la Roma dell’ex viola Federico Guidi e la Fiorentina dell’ex giallorosso Alberto Aquilani, due squadre che sono in corsa anche per lo scudetto di categoria. I viola andranno a caccia dell'ennesimo record dopo aver vinto le ultime quattro edizioni di Coppa Italia, e questa sera a Salerno contro la Roma proveranno a centrare una storica "manita" che consentirebbe di salire in testa all'albo d'oro del trofeo di categoria, appaiando a quota otto trionfi il Torino. Aquilani, poi, è in cerca del suo sesto trofeo in nemmeno tre anni alla guida della Primavera viola (dopo tre Coppe Italia e due Supercoppe, l'ultima conquistata tre mesi fa contro l'Inter). Le scelte di formazione del tecnico sembrano essere già fatte con il 2005 Harder che agirà nella mediana completata da Kayode e Favasuli sugli esterni, Amatucci in regia e Berti sul centro-destra. Davanti le speranze di trionfo sono riposte soprattutto in Distefano, che fin qui in stagione ha collezionato 12 gol e altrettanti assist. LEGGI I RISULTATI E IL TABELLONE AGGIORNATO DELLA COPPA ITALIA PRIMAVERA