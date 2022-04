Fiorentina prigioniera del proprio destino: inquietante buttare via tutto così

La Fiorentina adesso è prigioniera del proprio destino: c'è il rischio di rovinare tutto il bello costruito fino ad ora

C'è qualcosa di inquietante nel modo in cui la Fiorentina ha perso queste due ultime sfide di campionato. Certamente, le assenze delle ultime settimane non sono poca cosa, ma l'impressione è che i viola abbiano mollato la presa, che abbiano utilizzato le ultime energie nervose per la sfida di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Peccato perché, come racconta La Repubblica, l'Europa quest'anno era una possibilità concreta e la sconfitta in due sfide come quelle con Salernitana e Udinese fanno preoccupare e non poco.