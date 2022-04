La Fiorentina è stata tutto un errore: Cioffi abbatte Italiano

Cioffi stravince il duello con Italiano: ieri sera la Fiorentina è stata tutto un errore. Adesso è padrona del proprio destino

Il miglior fiorentino, nella giornata di ieri sera, è stato l'allenatore dell'Udinese, Gabriele Cioffi. Il tecnico ha completamente stravinto il duello col più celebrato Vincenzo Italiano che, dopo questa pesante sconfitta, tranquillizzerà Firenze per le sue voci sulla clausola rescissoria. Secondo Il Corriere dello Sport, adesso servirà ben altro al tecnico siciliano per inventarsi un finale a cinque stelle. La Fiorentina, ieri sera, è stata tutto un errore: un errore dietro l'altro in area di rigore dei friulani, in fase difensiva e anche nelle scelte del tecnico fatte, soprattutto quelle durante il corso della gara. Una Fiorentina leggera in attacco e in difesa, che spreca troppe occasioni.