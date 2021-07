Fiorentina-Pradè, avanti insieme. Idee condivise e rinnovo firmato

Il rinnovo di Daniele Pradè resta solo da formalizzare, ma il DS viola ha già firmato il nuovo contratto che lo legherà ai viola

Il futuro di Daniele Pradè sarà ancora dietro la scrivania della Fiorentina. Il Corriere Dello Sport oggi in edicola specifica come si attenda ormai solo l'annuncio ufficiale del rinnovo del DS viola. Già ieri ne abbiamo parlato su queste pagine e come si legge sul quotidiano il rinnovo è già nero su bianco da alcuni giorni. Incontri e trattative di mercato portati avanti alacremente anche dopo la scadenza del 30 giugno per il dirigente, che evidentemente era già più che sicuro di continuare nel suo percorso.