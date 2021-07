Pradè-Fiorentina, il rinnovo c’è (ma non si vede)

Il ds ha firmato nei giorni scorsi il nuovo contratto con la Fiorentina. Sarà ancora lui a guidare la squadra mercato viola

Daniele Pradè ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina. La firma è avvenuta nei giorni scorsi, come fanno sapere informalmente dal club viola, anche se non ci sono stati comunicati ufficiali e probabilmente non ce ne saranno. Il precedente accordo del direttore sportivo scadeva lo scorso 30 giugno, ma Pradè è sempre rimasto operativo e infatti ieri ha presentato, insieme a Joe Barone, il nuovo tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.