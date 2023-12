Fiorentina, possibile un nuovo centravanti? Nzola non è incedibile

Negli ultimi giorni per esempio dagli Emirati sono tornati a farsi vivi con l’entourage di Nzola e, nonostante dal club sia sempre stato fatto filtrare il contrario, una cessione non è da escludere a priori. (COME RIPORTATO IN ESCLUSIVA DA VIOLANEWS)L’ex Spezia tra l’altro è stato convocato dall’Angola per la Coppa d’Africa anche se lui non ha ancora deciso se accettare o meno la convocazione. Quasi scontata invece, la partenza verso la coppa di Kouame, da tempo nel giro della Nazionale ivoriana. Beltran insomma potrebbe presto risultare l’unico attaccante a disposizione, motivo in più per pensare che la Fiorentina possa muoversi per due esterni e, forse, anche per un centravanti.