Fiorentina, poker di nomi per il vice-Vlahovic. In difesa spunta Mody Boune

Fiorentina attivissima sul mercato!

Nell'edizione odierna di Tuttosport si parla del mercato della Fiorentina. Dopo l'importante innesto di Ikonè, i viola sono intenzionati a completare la rosa e per farlo il prossimo rinforzo dovrà essere un'alternativa importante a Dusan Vlahovic. E il giornale, in questa direzione, fa ben quattro nomi possibili: Joao Pedro, Toni Martinez, Agustin Alvarez, Borja Mayoral . Inoltre, la Fiorentina guarderebbe con interesse anche a due giovani profili per rinforzare il proprio reparto arretrato. Trattasi di Joao Lucas che starebbe rescindendo col Flamengo e quindi arriverebbe a zero. E del 19enne Mody Boune del Paris Fc, stesso entourage di Ikoné.