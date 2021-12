VN – Mayoral resta in pole. Occhio a Caicedo e Toni Martinez. Il punto

Pradè continua a lavorare per regalare ad Italiano un vice Vlahovic

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato per quel che riguarda il suo reparto avanzato. Se per Ikoné siamo ad un passo dalla firma, per il ruolo di vice Vlahovic la situazione è ancora in evoluzione. Il preferito in viale Fanti continua ad essere Borja Mayoral, che nelle ultime uscite sembra aver ritrovato un po' di fiducia. Il piano B, invece, porta a Felipe Caicedo. L'ecuadoriano è in uscita dal Genoa, squadra in cui, complici gli infortuni, non ha trovato continuità. Più defilato resta Toni Martinez. L'attaccante del Porto vorrebbe spostarsi solamente nel caso in cui avesse garantito il posto da titolare. Con un Vlahovic così sembra uno scenario piuttosto remoto.