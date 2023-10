Fiorentina più forte anche degli episodi. Severa lezione di Italiano a Garcia

La Fiorentina non si è mai fatta disturbare dagli episodi e ha sempre giocato da squadra interpretando perfettamente la gara, che prevedeva anche che gli esterni offensivi stessero molto larghi e aprissero spazi per le discese più interne dei terzini. Tutto studiato e tutto eseguito alla perfezione. Il Napoli si è affidato invece a qualche fiammata: lì dove c’era un’orchestra, adesso ci sono alcuni solisti che cercano di imbastire una musica comunque orecchiabile. E Osimhen, come detto, avrebbe anche potuto indirizzare diversamente la gara, ma non sarebbe stato giusto. Il calcio è pieno di partite cambiate e risolte dagli episodi, ma ieri la Fiorentina è stata troppo superiore. E Italiano ha dato una severa lezione a Garcia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.