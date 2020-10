Fiorentina, pista che porta a Milik sempre aperta. Il Napoli studia tre soluzioni

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli è fiducioso di trovare una soluzione al problema Milik durante il mercato di gennaio. Il polacco, che staserà sfiderà l’Italia in Nations League, vive da separato in casa. Nei partenopei non troverà altri spazi, oltre al seggiolino con il suo nome in tribuna, a causa del rapporto turbolento con i vertici societari. De Laurentiis si è già messo al lavoro. In vista della sessione invernale restano da monitorare tre destinazioni; Fiorentina in Italia, Tottenham ed Everton all’estero.

