Fiorentina, Piatek non verrà riscattato: con l’Europa riecco Belotti

Fiorentina, con l'Europa si riapre la pista Belotti: Piatek non verrà riscattato e Italiano è alla ricerca di un titolare da affiancare a Cabral

Il futuro di Andrea Belotti con il Torino rimane ancora oggi un punto interrogativo. Di recente l'attaccante ha parlato con Juric e si fida molto di lui, ma la sua idea di volersene andare ancora è nell'aria. Così, la Fiorentina, fresca di una qualificazione in Conference League, ha guadagnato sicuramente molto più appeal. Come riporta Tuttosport infatti, i viola adesso avrebbero i soldi per preparagli uno stipendio a dovere: si tratterebbe di un contratto da almeno 3 milioni netti a stagione. La squadra di Rocco Commisso non riscatterà Piatek e difatti è alla ricerca di un centravanti titolare da affiancare a Cabral.