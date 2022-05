Da Vlahovic a Berardi, passando per il contratto: un giusto faccia a faccia

Da Vlahovic a Berardi, passando per il contratto. Ieri c'è stato il momento dei chiarimenti tra Italiano e la Fiorentina

Come riportato dal Corriere Fiorentino, nell'incontro di ieri, la società viola ha dato spiegazioni a Italiano su tanti punti di discussione natio durante la stagione. Dalla mancato arrivo del quinto esterno in estate, vedi Berardi, alla cessione di Vlahovic a Gennaio nonostante la volontà del giocatore. Insomma, argomenti che hanno segnato la stagione viola. Inoltre, si è parlato anche di quel contratto che ha fatto tanto discutere. Per ora, la Fiorentina vuole mantenere le stesse condizioni con scadenza nel 2023, con possibilità di un prolungamento di un anno. Vedremo, ma un possibile adeguamento non è da escludere visto l'importanza di Italiano per questo club.