Fiorentina persa in una nebbia di mediocrità, Iachini è un problema

Benedetto Ferrara, nell’edizione fiorentina di Repubblica, commenta il difficile presente della Fiorentina. Il noto giornalista si sofferma sulla difficoltà della vita quotidiana ai tempi del lockdown e la mancanza di svaghi a cui appigliarsi. Uno di questi può essere il calcio e la squadra viola, e invece rischi di addormentarti davanti alla tv.

Questo un breve passaggio:

In effetti il possesso palla c’è stato. Più Fiorentina che Parma, risultato il nulla. Di sicuro Iachini è un problema. Ma lo è di più non aver capito ciò che era chiaro a tutti: non può essere lui l’uomo del rilancio in grande stile. Andava compreso l’estate scorsa. Ma Rocco non ha ceduto alle pressioni. Insomma, non ci si diverte, non si immagina, non si sogna, non si riesce a vedere oltre. La confusione è tutta in questa nebbia fatta di mediocrità in cui ci siamo persi un po’ tutti, forse perché non ci appartiene.