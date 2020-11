Rocchi apre alla chiamata VAR per i club: “Ne stiamo parlando”

Gianluca Rocchi, ex arbitro della sezione fiorentina è adesso addetto a gestire i rapporti tra i club e la classe arbitrale. Nel corso di 90° Minuto su Rai 2, ha così commentato la possibilità di inserire un Var a chiamata per le squadre in campo:

C’è tra le società una richiesta di poter usufruire un domani del VAR a chiamata. Questa è una cosa che potrebbe essere presa in considerazione. Posso dire con piacere che durante i miei interventi vedo disponibilità e apertura dai parte dei calciatori.