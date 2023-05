Fiorentina, perché crederci? I tre temi principali in vista di Basilea

Gli occhi di Vincenzo Italiano non mentono e le parole dei calciatori neanche. Il gruppo crede fortemente di poter ribaltare il risultato della sfida d'andata nella giornata di giovedì che vede la Fiorentina impegnata a Basilea. Sulla carta la squadra viola è più forte, non ci sono dubbi, ma sarà importante avere rispetto della squadra avversaria. L'intera rosa elvetica ha un valore di 45 milioni di euro, meno dei soli cartellini di Amrabat e Nico Gonzalez. Poi certo, il campo è un'altra cosa. L'altro valore da non sottovalutare riguarda il discorso delle reti, perché la regola dei gol fuori non è più valida e alla Fiorentina per far pari basta una sola rete. Come scrive La Nazione, crederci vale davvero la pena, perché il risultato, pur vedendo i viola in svantaggio, non è drammatico. Non serviranno fretta e frenesia. Pazienza e calma serviranno anche in questo caso, per riuscire a strappare un biglietto per la fine di Praga. Il terzo aspetto, e di fondamentale importanza, riguarda le energie fisiche e mentali. Decisamente ottime, visto l'ampio turnover fatto da Italiano nell'ultima sfida di campionato, con la maggior parte dei big che hanno tutti riposato. Anche Cabral, nonostante i fastidi al piede degli ultimi giorni, dovrebbe essere al 100% in vista della partita di giovedì sera.